Lecco-Ballabio: sbatte sul bordo della strada e si rovescia in galleria, paura per una donna

Grosso spavento nella tarda serata di domenica 17 novembre. Una donna di 32 anni, in viaggio sulla Strada Statale 36 dir, meglio conosciuta come Lecco-Ballabio, si è rovesciata, verso le 22.45, all'interno di una delle gallerie che conducono in cittò, a pochi metri dall'uscita del tratto in salita; la malcapitata, che ha urtato il bordo della strada prima di rovesciarsi con il suo automezzo, è stata soccorsa dai volontari del Soccorso Introbiese e da un'automedica, supportati dai Vigili del Fuoco e dalla polizia stradale, incaricata di effettuare i rilievi del caso.

La trentaduenne è stata estratta da un finestrino rotto ed è stata portata, in codice verde, presso il vicino pronto soccorso dell'ospedale "Manzoni" di Lecco, dove ha ricevuto le cure del caso. Chiaramente inevitabili i riflessi sul traffico.