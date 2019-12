Lecco-Ballabio: violento scontro in galleria, coinvolte cinque persone

Brutto incidente avvenuto, intorno alle ore 14.30, all'interno della galleria "Passo del Lupo" sulla SS36dir, comunemente conosciuta come "nuova Lecco-Ballabio". A causa del violento scontro tra due veicoli il traffico risulta essere praticamente bloccato in entrambi i sensi di marcia; cinque le persone che sono rimaste coinvolte, due donne e tre uomini di età compresa tra i ventotto e i settantatrè anni.

Cinque soccorsi in codice rosso

Sul posto, per le necessarie operazioni di primo soccorso, si sono portati i volontari della Croce Rossa di Ballabio e della Croce Rossa di Lecco, intervenuti in codice rosso unitamente a un'automedica; fortunatamente le ferite riportate dai coinvolti non desterebbero particolari preoccupazioni e tutti sono stati ricoverati in codice verde all'ospedale "Manzoni" di Lecco. Allertati anche gli agenti della polizia stradale, incaricati di eseguire i rilievi del caso, e i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco.