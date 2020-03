Perde il controllo del camion e sbatte sulla galleria: soccorso autista sulla Lecco-Ballabio

Intorno alle ore 17 un'autopompa serbatoio e l'autogrù del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco è intervenuta sulla SS36 dir, ovvero la nuova Lecco-Ballabio, per un incidente che ha visto il coinvolgimento di un autoarticolato. La squadra dei pompieri lecchesi ha soccorso l’autista coinvolto: la persona, che si è provocata un trauma cranico, è stata affidata ai sanitari e trasferita in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco per gli accertamenti e le cure del caso.

Attualmente le operazioni di messa in sicurezza sono in corso.

