Schianto con la motocicletta a Malgrate, morto il centauro coinvolto

È deceduto nella serata di domenica Andrea Maltese, motociclista valmadrerese di 32 anni coinvolto nel grave incidente avvenuto a Malgrate, in Via Provinciale, nel tardo pomeriggio odierno. A farlo sapere sono fonti ospedaliere: l'uomo, arrivato al "Manzoni" in arresto cardiocircolatorio, è spirato poco dopo le ore 20.

Per cause ancora al vaglio della Polizia stradale, il centauro ha perso il controllo della propria motocicletta ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. Sembrerebbe escluso, a differenza delle prime ricostruzioni dell'incidente, che lo schianto possa essere stato causato da un altro mezzo. Lo sfortunato giovane, dunque, avrebbe fatto tutto da solo.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza del Lecco Soccorso ed è stato fatto alzare in volo anche l'elicottero del Sant'Anna di Como (nella foto). Il motociclista è stato quindi trasportato in ospedale a Lecco in codice rosso: le sue condizioni sono parse gravissime sin dai primi istanti successivi l'incidente, con un serio politrauma e un arresto cardiocircolatorio. La morte è giunta poco dopo l'arrivo in ospedale.

La strada Provinciale, nel tratto verso Milano, è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire l'intervento dei soccorsi e dell'elicottero.

