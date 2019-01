Auto si ribalta dopo lo scontro, grande spavento per due persone

Grande spavento questa mattina, intorno alle 9.30, in Via Gaggio a Malgrate per un incidente che ha coinvolto due automobili. Uno dei due mezzi, per cause ancora al vaglio della Polizia stradale, dopo lo scontro si è ribaltato, capovolgendosi ruote all'aria.

Vista la paurosa dinamica, subito sono scattate le richieste di soccorso. Sul posto è giunta l'ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco, in un primo momento allertata in codice rosso. Per fortuna, le conseguenze riportate dai conducenti, un 67enne e una ragazza di 19 anni, non sono parse serie: nei minuti successivi è seguito il trasporto all'ospedale di Lecco in codice verde.

Incidente a Oliveto Lario

Sempre domenica mattina, dopo le 11, un incidente si è verificato a Oliveto Lario coinvolgendo più auto. Sulla Provinciale 583 si sono portate l'ambulanza della Croce rossa di Asso e della Cri di Valmadrera, più un'automedica. Per quattro persone si sono rese necessarie cure sanitarie, ma per fortuna si tratta di conseguenze lievi.