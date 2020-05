Scontro fra moto a Mandello, conseguenze gravi per tre persone

Grave incidente motociclistico nella serata di domenica a Mandello del Lario, sulla Provinciale 72, nei pressi del distributore di benzina dell'Eni.

Due moto, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si sono scontrate proseguendo in direzione Nord, forse a causa di un contatto durante una manovra di sorpasso.

Sul posto si subito portato un imponente dispiegamento di mezzi di soccorso: le ambulanze del Soccorso degli alpini di Mandello, del Soccorso Bellanese e della Croce San Nicolò di Lecco, l'automedica dell'Aat Lecco e l'elisoccorso da Brescia. Presenti i Carabinieri della locale stazione.

Coinvolte in tutto quattro persone: una donna di 25 anni che ha riportato un trauma all'addome ed è stata indirizzata in elicottero all'ospedale di Varese, un uomo di 29 trasportato a Lecco con un trauma non grave a un braccio; delle altre due, un uomo di 26 anni e una donna di 31, una è stata portata al Manzoni in codice rosso, l'altra non ha necessitato del trasporto.

