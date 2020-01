Incidente sulla Strada Provinciale 72: coinvolto un motociclista, soccorsi al lavoro

Brutto incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla Strada Provinciale 72, nel territorio comunale di Mandello del Lario. A farne le spese sarebbe stato il biker di trentatrè anni in sella alla motocicletta, caduto a terra a poca distanza dall'incrocio con via della Costituzione: le condizioni dell'uomo sarebbero serie. Sul posto, in codice rosso, si sono portati i volontari della Croce Rossa di Lecco, unitamente al dottore arrivato in loco mediante un'automedica. Il malcapitato, caricato sull'ambulanza, è stato trasferito in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" della città capoluogo.

Allertati anche gli agenti della Polizia Stradale di Bellano, incaricati di dirigere il traffico veicolare in transito e di effettuare i rilievi del caso.