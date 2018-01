Monte Marenzo: finisce fuori strada con l'auto, donna in ospedale

Si trova all'ospedale "Mandic" di Merate in condizioni fortunatamente non preoccupanti la donna di 45 anni finita fuori dalla strada con la sua Fiat Punto nella tarda serata di mercoledì 31 gennaio mentre stava percorrendo via Bisone, a Levata di Monte Marenzo. Per cause ancora al vaglio della polizia stradale, intervenuta per rilevare il sinistro, la donna ha perso il controllo della vettura italiana, uscita di carreggiata e sbattuta contro una pianta posta a lato della strada.

La donna, una calolziese che si trovava da sola all'interno dell'abitacolo, è stata soccorsa da un'ambulanza dei Volontari di Calolziocorte, supportati dal personale medico inviato su un'automedica e da una squadra dei Vigili del Fuoco. Come detto, le cause che hanno portato all'incidente sono al vaglio degli agenti inviati sul posto, ma sarebbero da ricercare anche nella leggera pioggia che si è abbattuta un po' in tutto il lecchese e che ha reso sdrucciolevole il fondo stradale.