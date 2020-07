Monticello: esce di strada con l'auto sulla Provinciale, giovane donna finisce in ospedale

Brutto schianto, qualche minuto prima della mezzanotte di lunedì 13 luglio, sulla Strada Provinciale 51 che collega Monticello a Casatenovo. Una giovane donna di ventinove anni, in viaggio sull'arteria viabilistica, ha perso il controllo della sua autovettura ed è fuoriuscita dalla carreggiata, fermando la propria corsa sugli alberi posizionati a lato dell striscia d'asfalto.

Il violento impatto e l'entrata in azione dei soccorsi

La chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha permesso l'avvio della macchina dei soccorsi: sul posto si sono portati i volontari della Croce Bianca di Merate e un'automedica, che hanno prestato alla malcapitata le prime cure del caso; unitamente sono giunti in loco i Vigili del Fuoco, che hanno entratto la giovane dell'autovettura. Una volta portata in salvo, la ventinovenne è stata trasferita in codice giallo presso il Pronto Soccorso dell'ospedale "Mandic" di Merate.

Le indagini e i rilievi sono stati affidati ai carabinieri.