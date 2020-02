Scontro fra tre auto a Monticello, lunghe code sulla SP51

Incidente a metà pomeriggio fra tre automobili sulla Provinciale 51 a Monticello Brianza.

Nel sinistro, avvenuto alla prima rotonda del paese, non sono rimaste ferite persone, ma i disagi alla viabilità sono stati notevoli, con la formazione di lunghe code in tutte le direzioni, Montevecchia, Casatenovo e Barzanò, in un orario particolarmente trafficato come quello delle 16.

Le tre auto coinvolte nel sinistro sono una Dacia, una Porsche e una Fiat Freemont, quest'ultimo il veicolo ad avere riscontrato i maggiori danni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Casatenovo per i rilievi del caso.