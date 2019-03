Calco: tragica carambola a Boffalora, anziano perde la vita

Tragico incidente a Calco, dove, nella mattinata di sabato 16 marzo, un uomo di 83 anni ha perso la vita in seguito allo schianto tra la sua Jaguar e un'autocisterna avvenuto all'incrocio tra via Nazionale e via San Giorgio. L'anziano (R.G., bergamasco), trasportato all'ospedale "Mandic" in condizioni gravissime, è spirato al Pronto Soccorso nonostante il tentativo portato dai medici di salvargli la vita.

L'impatto con un'altra macchina, poi il frontale con il mezzo pesante

A non lasciargli scampo sono state le ferite derivanti dal violento impatto frontale tra l'autovettura su cui viaggiava e il mezzo pesante; coivolta anche un'altra autovettura (occupata da una donna di 32 anni e da bambini di 2, 4 e 9 anni, fortunatamente non in gravi condizioni), che per prima si sarebbe scontrata con la Jaguar e avrebbe dato via alla terribile carambola. I rilievi e la messa in sicurezza del tratto coinvolto sono stati affidati ai Vigili del Fuoco e ai carabinieri, che dovranno far luce sulle responsabilità; i soccorsi sono stati affidati ai volontari della Croce Bianca e Rossa di Merate; supportati da un mezzo di soccorso avanzato (automedica).