Scontro auto-moto a Gera Lario costa la vita a centauro di 44 anni

Un grave incidente ha funestato la domenica pomeriggio sulle strade dell'Altolago. Al Trivio di Fuentes di Gera Lario, in zona di confine fra province, un violento impatto tra automobile e motocicletta avvenuto intorno alle 13 è costato la vita a un centauro di 44 anni.

Da subito le condizioni del motociclista sono parse gravissime ai soccorritori della Croce rossa giunti sul posto. In pochi minuti è atterrato l'elicottero proveniente da Sondrio, che ha successivamente trasportato il paziente al Manzoni di Lecco, dove è poi deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei medici dell'ospedale.

Allertate anche le forze dell'ordine: sul luogo dell'incidente sono arrivati carabinieri di Menaggio e Polstrada per regolare il traffico in modo da permettere i soccorsi e ricostruire cause e dinamica dell'impatto. Intervenuti anche i Vigili del fuoco.

Domenica caratterizzata da incidenti

Sull'Altolago si è verificato un altro sinistro, nella tarda mattinata a Bellano lungo la Provinciale 72. Un uomo di 49 anni è caduto dalla propria motocicletta ed è stato trasportato al Manzoni dai volontari del Soccorso Bellanese in codice giallo.

Ferite anche per un 55enne caduto dalla bicicletta a Introbio poco prima delle 15. Intervenuti sul posto il Soccorso alpino, l'elicottero da Bergamo e il Soccorso Introbiese. L'uomo è finito in ospedale con un codice giallo.