Tragico schianto sulla Lecco-Ballabio, muore 59enne

Incidente mortale nel tunnel della Lecco-Ballabio. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 13. Fatale a un uomo di 59 anni lo scontro tra la sua auto e un altro veicolo.

Coinvolti nell'incidente anche una donna di 45 anni, trasportata all'ospedale di Lecco in codice giallo, e un uomo di 42 anni rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti due ambulanze del Soccorso di Introbio e della Croce rossa di Lecco, la Polizia stradale e i Vigili del fuoco, più i tecnici di Anas per la rimozione dei veicoli incidentati e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza, in tempi brevi.

La Lecco-Ballabio è provvisoriamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 3,000 nel territorio comunale di Lecco. Le dinamiche del sinistro sono ancora in fase di accertamento.