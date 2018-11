Si schianta sul cavalcavia: muore 40enne al volante di un tir

Ha perso il controllo del tir e si è schiantato contro il guardrail del cavalcavia: così ha perso la vita, nella tarda mattinata di oggi, il conducente di un mezzo pesante in Via Marconi a Monza, lungo la strada che conduce agli svincoli della A4 e della tangenziale Est di Milano.

La scena che si è presentata ai soccorritori è spaventosa: il camion messo di traverso tra le corsie, con la cabina schiacciata, un palo della luce abbattuto e in equilibrio sull'altra carreggiata. Nel violento scontro sono rimaste coinvolte anche altre tre auto che procedevano immediatamente dietro il camion.

La vittima, 40 anni, è il conducente di un tir di una ditta di spedizioni diretto a Concorezzo. Sul motivo per cui avrebbe perso il controllo del mezzo indagano ora le forze dell'ordine accorse sul posto dopo l'incidente.

Nell'impatto, violentissimo, il camion ha abbattuto un palo dell'illuminazione pubblica che è finito su una Punto che viaggiava nella direzione opposta. Altre tre auto, che procedevano proprio dietro il tir, si sarebbero invece tamponate tra loro per evitare il mezzo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, con due ambulanze e un'auto medica, gli agenti della polizia Stradale e della Locale di Monza.

Per il 40enne non c'è stato niente da fare nonostante i lunghi tentativi di rianimazione da parte dei medici. Non è escluso abbia subito un malore prima dello schianto, ma saranno gli esami autoptici a stabilirlo. In ospedale, rispettivamente al San Gerardo di Monza e a Cinisello, sono stati trasportati un uomo di 46 anni e una donna di 52, entrambi feriti in maniera lieve.