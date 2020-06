Statale 36: violento incidente a Nibionno, gravi le condizioni di due biker

Grave incidente, nel pomeriggio di martedì 2 maggio, sulla Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Intorno alle ore 17, all'altezza del comune di Nibionno, si è verificato un violento sinistro che ha visto il coinvolgimento di due persone, una coppia, in viaggio sulla loro motocicletta in direzione sud. Per cause ancora da accertare, verosimilmente riconducibili al contatto con un altro mezzo in transito sulla trafficata via, la due ruote è carambolata a terra, causando il ferimento delle persone a bordo.

Stando a quanto appreso, la donna avrebbe accusato i danni peggiori: sul posto è stato inviato un elicottero fatto decollare da Milano, che è atterrato sulla carreggiata nord, ha preso in carico la malcapitata e l'ha trasferita all'ospedale "San Gerardo" di Monza. Verserebbe in condizioni critiche anche l'uomo che era con lui, trasportato in ospedale su un mezzo della Croce Verde di Bosisio Parini.

Le forze dell'ordine hanno istituito l'uscita obbligatoria all'altezza di Nibionno per le vetture in arrivo da ambo le direzioni.