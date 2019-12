Via Belfiore, brutto incidente: adolescente sbalzata dalla moto, è in ospedale

Sono serie, ma non particolarmente preoccupanti, le condizioni della giovane adolescente di sedici anni che, nel pomeriggio di venerdì 20 dicembre, si è scontrata con un'autovettura all'altezza dell'incrocio tra via Belfiore e via G. Di Vittorio. La ragazza che viaggiava sulla sua moto, I.C. le iniziali, è stata colpita dalla macchina ed è stata sbalzata dalla due ruote, rovinando a terra circa sei metri oltre il punto dell'impatto.

Sbalzata per sei metri dalla sua moto: è in ospedale

Stando a quanto appreso, la giovane avrebbe accusato delle contusioni all'arca e agli arti inferiori, venendo trasportata in codice giallo presso il vicino ospeale "Manzoni" di Lecco; a prendersene cura i volontari della Croce Rossa di Lecco. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri cittadini, che dovranno assegnare le rispettive responsabilità.