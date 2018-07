Incidente nella galleria "Monte Barro": auto finisce contro le barriere laterali, traffico rallentato

Sono scattati poco dopo le cinque di pomeriggio di lunedì 16 i soccorsi all'interno della galleria "Monte Barro", meglio noto come "Attraversamento", sulla Statale 36, dove un'autovettura ha impattato contro le barriere laterali poco dopo l'ingresso del tunnel in direzione Lecco, nel territorio comunale di Civate.

Una donna di trent'anni ha ricevuto le cure dei volontari della Croce Verde di Bosisio, mandati sul posto dalla centrale operativa di Areu a bordo di un'ambulanza, lì inviata dopo la chiamata al numero unico per le emergenze civiche (112). Le condizioni della guidatrice sarebbero buone, nonostante l'intervento dei mezzi di soccorso sia stato effettuato in codice rosso; la malcapitata, infatti, non è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.

Il traffico è risultato essere pesantemente rallentato nella zona: sul posto, per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza la corsia coinvolta, si è portata anche una pattuglia della Polizia Stradale, unitamente a un mezzo dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco. L'intervento si è concluso poco prima delle ore 18.