Oggiono: incidente sulla Provinciale, sessantenne finisce nel dirupo

Mezzi di soccorso in azione nel pomeriggio di giovedì 28 novembre. Intorno alle ore 16 due squadre del Comando Provinciale di Lecco dei Vigili del Fuoco sono intervenute per un incidente stradale avvenuto in via per Lecco, all'interno del territorio comunale di Oggiono.

L'intervento dei soccorritorio

Dal Comando di piazza Bione sono state inviate un'utopompa e l’autogru, necessarie per rimuovere l’autovettura che, in seguito allo sbandamento, è finita nel fosso al disotto della sede stardale. L’intervento è durato circa un ora e mezza.

Sul posto si sono portati anche i volontari della Croce Verde di Bosisio, mentre è stata allertata la Polizia Stradale per i rilievi: il 61enne alla guida dell'autovettura è stato trasportato in codice giallo all'ospedale "Manzoni" di Lecco.

Gallery