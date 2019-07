Osnago: scontro auto-moto sulla Statale. Tre coinvolti, due sono feriti

Brutto impatto, fortunatamente senza gravi conseguenze, avvenuto poco prima delle 11 sulla Strada Statale ex 342 a Osnago. A venire a contatto sono state una motocicletta, sulla quale viaggiavano due persone (un uomo di 36 e una donna di 37 anni), e un'autovettura guidata da una giovane di 25 anni. Come spesso accade in questi casi, ad avere la peggio è stata la coppia in sella alla due ruote, caduta a terra dopo l'impatto con l'automobile.

Incidente senza gravi conseguenze

La chiamata al numero unico per le emergenze (112) ha consentito all'Areu d'inviare sul posto vari mezzi e personale di soccorso, partiti dalle sedi della Croce Rossa e Bianca di Merate; inviato anche un mezzo di soccorso avanzato (MSA2, automedica), inoltre sono stati allertati anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Come detto in apertura, fortunatamente le condizioni dei due rimasti maggiormente coinvolti non destano particolari preoccupazioni: la donna ha rimediato dei traumi lievi che hanno reso necessario il ricovero in codice verde all'ospedale "Mandic" di Merate, al pari dell'uomo 36enne. Nessun trauma, invece, per l'automobilista.