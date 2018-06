Malgrate: incidente al "solito" incrocio sulla Provinciale, soccorsi padre e figlio

Altro incidente sulla Strada Provinciale di Malgrate, dove, all'intersezione con via Polvani, un uomo di 57 anni e il figlio di 13 anni sono stati sbalzati a terra dall'impatto con un'autovettura avvenuto a pochi metri dal semaforo che regola l'incrocio, in direzione Lecco. A metà della mattinata di sabato 2 giugno, e per cause che saranno accertate dalla Polizia Locale inviata sul posto, il mezzo a due ruote e l'automobile si sono scontrate: immediata la chiamata ai soccorsi, inviati sul posto in codice rosso.

Il personale medico della Croce Rossa di Lecco e di quella di Valmadrera hanno preso in carico i due pazienti, trasportati in "giallo" all'ospedale "Manzoni" di Lecco. L'uomo avrebbe accusato un trauma toracico-addominale, mentre il ragazzino si sarebbe procurato un trauma ad una gamba.

A ottobre furono due autovetture a scontrarsi nella carreggiata opposta, così come nell'aprile di quest'anno.