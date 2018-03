Malgrate, frontale sulla Provinciale: due in ospedale, traffico in tilt

Brutto frontale in via Pedimonte a Malgrate, strada che incrocia la via Provinciale all'altezza della grande rotatoria posta di fronte alla zona commerciale. Due autovetture si sono scontrate sul piccolo ponte si affaccia sull'importante arteria viabilistica, rendendo indispensabile l'intervento dei mezzi di soccorso. La chiamata al numero unico per le emergenze civiche ha consentito l'invio sul posto di due autoambulanze di Lecco Soccorso, di un'automedica, di una pattuglia della polizia stradale e di un mezzo dei Vigili del Fuoco, poi rientrato.

Due le persone coinvolte nel sinistro tra le autovetture, che sono state prese in carico in codice giallo e trasferite presso l'ospedale. A evitare danni peggiori sono stati i dispositivi di sicurezza installati sulle autovetture, due airbag fuoriusciti dalla loro sede al momento opporturno.

Via Piedimonte è stata temporaneamente chiusa per rendere possibili le operazioni d'intervento in sicurezza. Saranno gli agenti della Stradale a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.

