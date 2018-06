Tragedia sfiorata a Oggiono: scontro tra auto e furgoncino, i mezzi finiscono nel cortile adiacente

Paura a Oggiono, dove, poco prima delle ore 14, delle autovetture sono finite nel giardino di una casa sita in via per Lecco. A causa di un incidente avvenuto lungo la Provinciale, infatti, una macchina e un furgoncino sono terminati all'esterno della carreggiata, terminando la loro corsa nel cortile adiacente. Fortissimo lo spavento per le tre famiglie che vivono in quella zona, che hanno temuto in particolar modo per la possibile presenza dei figli in quel prato.

Solo per un puro colpo di fortuna il sinistro non ha avuto gravi conseguenze: le due persone coinvole, di 31 e 42 anni, sono state portate in ospedale dai Volontari di Calolziocorte, ma non hanno riscontrato gravi lesioni a causa dell'incidente. Quel tratto di strada, in ogni caso, è da sempre nell'occhio del ciclone per la totale assenza di parapetti e marciapiedi, che lo rendono molto pericoloso, per l'appunto, anche per chi vive in quella zona. In passato, infatti, più di una tragedia è stata registrata a causa dello scarso tasso di sicurezza di quel tratto della Provinciale.

Gallery