Auto contro il muro a Rogeno, ferite due persone

Auto fuori controllo finisce la sua corsa contro un muro. È accaduto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.20, a Rogeno, in via Salvo d'Acquisto.

Sfortunate protagoniste due persone, un 41enne e una donna di 85 anni. Scattata la chiamata al numero per le emergenze 118, sul posto sono giunte in pochi minuti un'ambulanza della Croce Verde di Bosisio e un'automedica dell'Aat Lecco. L'anziana donna è stata trasportata in ospedale a Erba in codice giallo, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Allertati anche Vigili del fuoco e Polizia stradale.