Statale 36: ribaltamento nella galleria San Martino, lunghe code in uscita da Lecco

Traffico in forte rallentamento sulla Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" in direzione nord (Colico) a causa del ribaltamento di un'autovettura avvenuto poco prima dell'uscita dalla galleria San Martino qualche minuto prima delle 11.30 di lunedì 15. Stando a quanto raccolto, è un uomo di ottant'anni la persona coinvolta nel sinistro, probabilmente colpito da un malore; l'incidente ha richiamato sul posto, in codice rosso, un'ambulanza e i volontari di Lecco Soccorso e un mezzo di soccorso avanzato (MSA2, automedica); allertati anche i pompieri e la polizia stradale.

La coda, all'interno del tunnel che passa sotto Lecco, inizierebbe poco dopo l'ingresso nella zona del Caleotto. Al termine dell'intervento di primo soccorso l'anziano è stato trasferito in codice giallo all'ospedale "Manzoni" di Lecco.