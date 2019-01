Scontro alla Bonacina, auto della Polizia finisce contro un muro

Un brutto incidente, nella mattinata di domenica, ha coinvolto un'auto della Polizia nel rione della Bonacina a Lecco.

La pattuglia, con a bordo due agenti di 23 e 41 anni, si stava recando sul luogo di una chiamata quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe urtato l'auto che la precedeva, occupata da una coppia di anziani. La vettura della Polizia ha sbandato, fermando la sua corsa contro un muro a bordo strada, danneggiando seriamente la parte anteriore.

Immediata la richiesta di soccorsi: sul posto, in via Antonio Piloni, sono giunte tre ambulanze, di Croce San Nicolò, Croce rossa e LeccoSoccorso, più un'automedica. Intervenuti anche i Vigili del fuoco della sede di Lecco e gli agenti della Polizia locale di Lecco per i rilievi del sinistro.

I due poliziotti sono stati trasportati al Manzoni in codice giallo, per loro sospetto politrauma. Più lievi le conseguenze per una donna di 72 anni e un uomo di 81 che viaggiavano nell'auto urtata, anche loro accompagnati in pronto soccorso.