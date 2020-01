Statale 36: incidente poco fuori dall'Attraversamento, traffico bloccato verso Lecco

Traffico in forte rallentamento sulla Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" a causa di un incidente stradale avvenuto a pochi metri di distanza della galleria del Monte Barro, in direzione nord. Sia in ingresso della galleria, nella zona di Civate, che sulle arterie secondarie si sono formati dei lunghi torpedoni di mezzi, rallentati dal sinistro avvenuto sulla corsia di sorpasso.

Sul posto si sono portate le squadre si soccorso per vagliare le condizioni delle perrsone coinvolte nel tamponamento tra autovetture.

Gallery