Incidente sulla SS36, incolonnamenti tra Nibionno e Briosco in direzione Milano

Code e incolonnamenti si stanno verificando questa mattina sulla SS36, nel tratto tra Briosco e Arosio in direzione Sud, a causa di una carambola avvenuta prima delle 8. Coinvolte diverse automobili, venute a contatto per cause ancora al vaglio della Polizia stradale intervenuta sul posto insieme ai Vigili del fuoco.

Lo scontro ha interessato diverse persone: una ragazza di 24 anni e una di 32, un ragazzo di 26 anni, uno di 31 e un uomo di 55 anni. Nessuno, per fortuna, ha riportato gravi conseguenze. I volontari del Soccorso Lurago d'Erba hanno accompagnato uno dei coinvolti all'ospedale di Carate Brianza in codice verde.

L'incidente ha causato però disagi alla circolazione in direzione Milano, con incolonnamenti a partire sin da Nibionno.