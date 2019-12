Statale 36: incidente sul Ponte Manzoni, traffico rallentato in direzione Colico

Traffico in rallentamento, sulla Strada Statale 36, a causa di un incidente avvenuto in direzione Colico poco prima delle ore 15 di lunedì 30 dicembre. A causa di un tamponamento avvenuto nel primo pomeriggio, infatti, la corsia di sorpasso sul Ponte Manzoni è stata temporaneamente chiusa alla normale circolazione stradale, ma, stando a quanto appreso, non avrebbe causato il ferimento delle persone coinvolte.

Gallery