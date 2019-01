Statale 36: incidente tra Abbadia e Lecco, traffico in rallenamento

Traffico in rallentamento nel tratto della Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" compreso tra Lecco e Abbadia a causa di un incidente tra un'auto e una moto. Il sinistro, registrato nel tratto che porta all'imbocco della galleria San Martino (zona Orsa Maggiore), sta infatti causando il rallentamento dello scorrere dei tanti autoveicoli in transito in quella zona dell'importante arteria viabilistica.

Coinvolto un giovane automobilista

Stando a quanto appreso sino a questo momento, nel sinistro sarebbe rimasto coinvolto in maniera seria un giovane di soli vent'anni, verosimilmente il centauro, soccorso in codice giallo dai volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario. Allertata anche la polizia stradale per i necessari rilievi del caso e per la messa in sicurezza del tratto di strada interessato.