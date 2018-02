Incidente in Brianza, temporaneamente chiusa la SS36 verso Lecco

La carreggiata in direzione Lecco della strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, al km 25,200 in territorio comunale di Verano Brianza, è temporaneamente chiusa al traffico.

Lo ha comunicato Anas poco prima delle 16 di questo pomeriggio. Il provvedimento si è reso necessario a causa di un incidente stradale, che ha costretto a deviare il traffico verso Lecco allo svincolo di Como-Erba. Nel sinistro sono coinvolti due mezzi pesanti e un furgone. Risulta ferito gravemente uno degli occupanti dei veicoli coinvolti, già trasportato presso un centro di primo soccorso mediante elisoccorso.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'ordine per gli accertamenti della dinamica, per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Al momento vengono segnalate lunghe code sulla SS36.