Scontro fra due auto allo svincolo di Isella sulla SS36

Incidente stradale nella prima mattinata di lunedì 26 agosto sulla Strada Statale 36. È accaduto in prossimità dello svincolo di Civate Isella, in direzione Sud, coinvolte due automobili.

La dinamica è ancora al vaglio della Polizia stradale ma dalle prime informazioni pare che una delle due auto si stesse immettendo lungo la Statale, mentre l'altra giungesse da Lecco. Violento l'impatto laterale, che ha causato lievi traumi agli occupanti delle vetture.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, del Lecco Soccorso e del Soccorso degli Alpini di Mandello. Un uomo di 28 e una donna di 29 anni hanno necessitato delle cure mediche. Per loro è seguito il trasporto in ospedale rispettivamente in codice giallo e verde.