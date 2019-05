Incidente allo svincolo di Abbadia, code per chilometri sulla SS36

Lunghe code prima dello svincolo sulla SS36 di Abbadia in direzione Nord. A causarle, intorno alle 18.30, un incidente che ha coinvolto due automobili proprio davanti allo svincolo. Illesi i due conducenti, tanto che non è scattata la chiamata ai mezzi di soccorso.

La presenza delle auto in mezzo alla carreggiata, però, ha prima rallentato il traffico, per poi bloccarlo in uscita da Lecco a causa dell'orario di punta. Si sono così formate code fino a tre chilometri. Ricordiamo che è ancora attivo il by-pass che, in zona Lierna, restringe la carreggiata a una sola corsia per via della frana caduta sulla SS36 un mese fa.

La situazione, fra Lecco e Abbadia, è andata lentamente migliorando solo dopo le 19, con il defluire del traffico dell'orario più "caldo". Ma i disagi, ancora una volta, sono stati notevoli per gli automobilisti.

