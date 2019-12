Statale 36: incidente in galleria, mezzi in rallentamento anche sulla Provinciale

Sono due, di venticinque e di ventisei anni, le persone rimaste coinvolte nel sinistro stradale avvenuto a metà pomeriggio di giovedì 12 sulla Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". L'incidente, registrato all'interno della galleria Borbino ad Abbadia Lariana, ha visto il coinvolgimento anche di un mezzo pesante: sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Stradali inviati da Bellano; allertati anche i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario, giunto sul luogo del sinistro unitamente a un'autoinfermieristica.

Risultano essere non preoccupanti, fortunatamente, le condizioni dei due coinvolti: sono stati trasferiti in codice verde presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco. I disagi alla circolazione stradale si sono allungati anche verso la Strada Provinciale 72, in particolar modo nell'ultimo chilometro: vari i mezzi che si sono rimasti bloccati ad Abbadia Lariana.