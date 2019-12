Statale 36: incidente tra Lecco e Abbadia, traffico in rallentamento

Traffico in rallentamento sulla Strada Statale 36 "del lago di Coo e dello Spluga" a causa di un incidente avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 18 dicembre nel tratto compreso tra Abbadia Lariana e Lecco, in direzione Milano. Un'autovettura, stando a quanto appreso, si sarebbe scontrata contro la barriera laterale, rimanendo poi ferma sulla corsia di destra. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono portati gli agenti della polizia stradale di Bellano.

Stando alle informazioni in nostro possesso, il sinistro non avrebbe causato persone ferite.