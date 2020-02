Viale Tonale, scontro auto-furgone: una persona ricoverata in ospedale

Violento sinistro, qualche minuto dopo mezzogiorno, all'incrocio tra viale Tonale e via Caldone: un'autovettura e un furgone sono venuti a contatto durante l'ora di punta a causa, causando lunghe code in entrambi i sensi di marcia e provocando il ferimento di uno dei guidatori. Nel sinistro sono stati, infatti, coinvolti un uomo di cinquantuno anni e un altro di sessantasette anni e uno di loro è stato trasferito in codice verde presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.

Sul luogo, oltre al carro attrezzi, si sono portate due pattuglie della Polizia Locale di Lecco, incaricate di eseguire i rilievi e di dirigere il traffico veicolare fino alla rimozione, mediante l'ausilio di un carroattrezzi, dell'autovettura coinvolta nel sinistro, la cui parte frontale si è semidistrutta.

Gallery