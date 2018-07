Incidente tra auto e motocicletta in Via Roma a Valmadrera

Incidente senza gravi conseguenze a metà pomeriggio di oggi, domenica, a Valmadrera, in Via Roma all'altezza del civico 118.

Un'automobile e una motocicletta, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si sono scontrate lungo la carreggiata. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce rossa di Valmadrera che ha soccorso i due conducenti, per fortuna in piedi da subito e praticamente illesi nell'incidente.