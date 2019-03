Ancora un incidente nel tunnel del Barro: code in direzione Lecco

A distanza di poche ore dall'incidente che ha paralizzato tutta Lecco e l'hinterland nella serata di martedì, un altro incidente si è verificato questa mattina, mercoledì, nel tunnel del Monte Barro.

Il sinistro è occorso sulla carreggiata Nord, in direzione Lecco, all'interno della galleria sulla SS36. Come conferma la Polizia Stradale, intervenuta sul posto con una pattuglia, non ci sono persone ferite e non si è reso necessario l'intervento dei mezzi di soccorso. Al momento la dinamica non è chiara, così come il numero di veicoli coinvolti.

Il traffico, però, ne sta subendo gli effetti. Code si sono subito formate sull'arteria viabilistica in direzione Lecco. L'incidente è segnalato sui pannelli luminosi di Anas.