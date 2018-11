Carambola all'ingresso del tunnel del San Martino: code sulla SS36

Incidente nella galleria del San Martino intorno alle 8.45 di giovedì. Un'auto ha sbandato e si è schiantata proprio all'ingresso del tunnel della Statale 36, in direzione Sud, coinvolgendo altri mezzi nella carambola. Sul posto si sono subito portati un'ambulanza della Croce rossa di Lecco, allertata con un codice giallo, i Vigili del fuoco e la Polizia stradale.

Il sinistro, la cui dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ha causato grossi disagi agli automobilisti in un'ora di punta viaggiando dal lago in direzione Lecco, con code e rallentamenti in attesa di rimuovere i mezzi. Istituita provvisoriamente l'uscita obbligatoria a Pradello in zona Orsa Maggiore.

Coinvolte quattro persone, due uomini e due donne, tra i quali un ferito in codice giallo trasportato in ospedale.

