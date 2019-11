Usmate Velate, schianto tra due auto sulla Provinciale: morto un lecchese di 26 anni

Un ragazzo di 26 anni è morto, vittima di un incidente stradale nella serata di giovedì 15 novembre a Usmate Velate. Il sinistro, che secondo la prima ricostruzione ha coinvolto due vetture, è avvenuto pochi minuti prima delle 22.30 lungo la strada Provinciale 41 a ridosso dello svincolo della Tangenziale Est.

Violento l'impatto tra due veicoli - una Lancia Ypsilon e una Volkswagen Up - a causa del quale uno dei ragazzi, 26 anni, è deceduto poco dopo a causa delle ferite riportate. Sul posto, insieme ai Carabinieri della compagnia di Monza, si sono precipitati anche i mezzi di emergenza inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con tre ambulanze e un'automedica in codice rosso. I Vigili del fuoco invece hanno estratto dalle lamiere accartocciate dei mezzi i due giovani feriti.

In ospedale, in condizioni gravissime, al San Gerardo, è stato accompagnato un ragazzo di 21 anni di Arcore. Il 26enne, cittadino albanese residente a Merate, trasferito all'ospedale di Vimercate, è deceduto poco dopo. La dinamica del sinistro è al momento al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Monza che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'accaduto.