Incidente in Valassina tra auto e camion: strada chiusa

Un tir ribaltato e pesanti disagi per il traffico. Questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella mattinata di giovedì lungo la Valassina, nel tratto tra Carate Brianza e Briosco, a causa del quale per fortuna non si sono registrati feriti gravi.

Lo schianto, secondo le prime informazioni, ha coinvolto una vettura e un mezzo pesante, oltre ad altri tre veicoli toccati in maniera minore. Il camion dopo l'impatto ha terminato la corsa ribaltandosi di traverso nel tratto. Il sinistro è avvenuto pochi minuti dopo le 12.30 lungo la carreggiata in direzione nord.

Sul posto è giunta la polizia stradale di Seregno insieme ai soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Le due persone coinvolte, due uomini di 37 e 39 anni, sono state soccorse in codice verde e non risultano in gravi condizioni.

Pesanti invece le ripercussioni sul traffico: per permettere l'intervento dei soccorsi la carreggiata è stata chiusa con uscita obbligatoria a Verano Brianza.

La notizia su MonzaToday.it

La nota di Anas

Anas comunica che sulla strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Lecco/Sondrio in località Carate Brianza, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Carate Brianza (km 21,600).

L’incidente ha coinvolto cinque veicoli.