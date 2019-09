Auto perde il controllo in Valassina, coppia di giovani travolta da un Suv: gravissimo un lecchese

L'auto che perde il controllo, forse a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, e un fuoristrada che travolge il mezzo. Terribile incidente stradale, come riportato dai colleghi di MonzaToday.it, nella serata di giovedì in Valassina in Brianza.

All'altezza di Veduggio, intorno alle 21.30, una Fiat Punto condotta da un ragazzo di 29 anni che viaggiava insieme a una giovane lecchese di 22, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo all'altezza della rampa di uscita di Veduggio, in direzione Nord. Poco dopo nel tratto è sopraggiunto un Suv, una Jeep, con a bordo due persone che ha travolto il mezzo. Violentissimo lo schianto nel quale sono rimasti gravemente feriti i due ragazzi a bordo dell'utilitaria.

Per estrarre i due giovani dalle lamiere deformate della vettura, che si è letteralmente piegata in seguito all'impatto, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con due squadre. In Valassina giovedì sera sono giunti anche gli agenti della polizia stradale di Seregno che si sono occupati di rilevare l'incidente e cinque mezzi di emergenza inviati sul posto dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con quattro ambulanze e un'automedica in codice rosso.

Gravissime le condizioni del conducente che è stato trasferito in codice rosso, in coma, all'ospedale San Gerardo di Monza. Stesso codice di emergenza anche per la 22enne che è stata invece accompagnata all'ospedale Niguarda di Milano. Lievemente feriti invece gli occupanti del fuoristrada, un uomo di 59 anni e una ragazza di 31.