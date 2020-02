Via Amendola: incidente auto-moto all'incrocio, giovane in ospedale

Sono buone le condizioni del giovane di soli diciotto anni che, nella serata di lunedì 24 febbraio, è stato colpito da un'autovettura all'altezza del frequentato, e spesso soggetto a sinistri stradali, incrocio tra via Amendola e corso Martiri della Liberazione a Lecco. Il giovane, sbalzato sull'asfalto, è stato infatti trasferito presso l'ospedale "Manzoni" di via dell'Eremo in codice verde dai volontari di Lecco Soccorso.

Sul posto si è recata anche un'automedica, mentre i rilievi stradali sono stati affidati agli agenti della vicina Polizia Stradale di Lecco.