Auto travolge e scaraventa barriera nella rotonda: colpita altra vettura

Incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, a Lecco in Via Don Pozzi a metà pomeriggio di oggi, venerdì 9 agosto. Protagonista un automobilista alla guida di un'utilitaria che, per motivi che dovranno essere accertati dagli agenti di Polizia locale, ha travolto una delle barriere a bordo strada che delimitano il marciapiede dalla carreggiata, lungo via don Pozzi in direzione della rotatoria di Via XI Febbraio.

La grossa barriera, in metallo, è letteralmente schizzata via sull'asfalto, finendo in mezzo alla rotonda e centrando un'altra auto che in quel momento transitava in direzione del Caleotto. La vettura ha registrato danni, mentre gli occupanti - tra cui una donna di 32 anni incinta - per fortuna non hanno riportato conseguenze. Distrutta, invece, la parte anteriore dell'utilitaria condotta dall'uomo al volante.

Sul posto è giunta l'ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, che si è accertata delle condizioni della giovane in dolce attesa. Le indagini sono affidate alla Polizia locale di Lecco.

