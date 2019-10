Automobile urta ciclomotore, brutta caduta per conducente

Incidente nella serata di oggi, intorno alle 20, in Via Oslavia a Lecco. Coinvolti nel sinistro un motorino e un'automobile, che si sarebbero urtati durante la loro marcia. Ad avere la peggio il conducente del ciclomotore, sbalzato violentemente sull'asfalto.

Le sue condizioni in un primo momento sono sembrate molto serie, tanto che i soccorsi sono stati mobilitati in codice rosso: in Via Oslavia è giunta l'ambulanza della Croce rossa italiana di Lecco con un'automedica di supporto. Dopo le valutazioni dei sanitari, per fortuna la persona coinvolta è stata trasportata in ospedale in codice verde.

Del caso si stanno occupando le forze dell'ordine, per ricostruirne l'esatta dinamica. Dalle prime informazioni raccolte pare che il veicolo non si sia fermato subito a prestare soccorso alla vittima dopo l'impatto.