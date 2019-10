Tamponamento in viale Montegrappa: coinvolte due donne, interviene l'ambulanza

Personale sanitario al lavoro nel primo pomeriggio di venerdì 18 ottobre a Lecco, precisamente in viale Montegrappa. I volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario e della Croce Rossa di Lecco sono stati chiamati a intervenire a causa di un tamponamento verificatosi intorno alle 13.30 sulla frequentata arteria che collega i rioni di Germanedo, Acquate e Olate. Due mezzi sono venuti a contatto mentre viaggiavano in direzione Olate: nel sinistro sono state coinvolte due donne, rispettivamente di 47 e 61 anni. Entrambe sono state trasferite, in codice verde, al vicino ospedale "Manzoni".

Sul posto, per i rilievi del caso e la regolazione dell'intenso flusso di veicoli, si è portata una pattuglia della polizia locale, che ha temporaneamente chiuso una delle due corsie per permettere l'intervento del carro attrezzi. In un secondo momento sono giunti sul posto anche i tecnici di Anas.