Scontro frontale tra auto e moto: grave centauro 36enne

Grave incidente in Viale Tonale a Lecco intorno alle 15 di questo pomeriggio. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, un'utilitaria e una motocicletta si sono scontrate frontalmente. Violento l'impatto fra i due mezzi, che ha sbalzato di sella il centauro, un 36enne. Le sue condizioni sono parse da subito piuttosto serie.

Sul posto sono state inviate l'ambulanza della Croce rossa di Lecco e un'automedica dell'Aat Lecco. L'uomo è stato immobilizzato e successivamente trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco in codice rosso per via delle ferite e delle lesioni riportate nell'incidente.

A ricostruire la dinamica, e a far scorrere la circolazione nella trafficata via cittadina, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Lecco.

