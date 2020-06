Auto, bici, pedoni: mattinata di incidenti sulle strade lecchesi

Mattinata di incidenti in provincia di Lecco. Complice il bel tempo e l'incredibile afflusso di turisti tra lago e montagna, il traffico è risultato congestionato e ha favorito diversi sinistri.

Il primo, in ordine, temporale, poco dopo le 11 sulla carreggiata Nord della SS36 all'interno della galleria del Monte Barro: coinvolte sei persone a bordo di più veicoli, due delle quali sono state trasportate in ospedale in codice verde.

Poco prima di mezzogiorno, a Lierna, sulla SP72, una bicicletta si sarebbe scontrata con un pedone (dalle prime informazioni raccolte, non è chiaro se sia stata coinvolta anche un'auto): un uomo di 57 anni ha riportato un trauma a una spalla mentre una donna di 50 un trauma facciale; entrambi sono stati condotti al pronto soccorso di Lecco in codice giallo dal Soccorso Bellanese, intervenuto a Lierna con ben due autoambulanze.

A mezzogiorno, sulla SS36 (carreggiata Nord) all'altezza dell'area di servizio Mandello Est una donna di 41 anni è stata vittima di una caduta e si è reso necessario l'intervento dell'ambulanza della Croce rossa di Lecco. La donna è stata soccorsa in codice verde, con traumi lievi.

A Lecco, pochi minuti prima delle 13, caduta da bici in Piazza Diaz mentre un ciclista di 50 anni è stato investito in Largo Caleotto: il personale della Croce San Nicolò lo ha trasportato al Manzoni in codice verde.