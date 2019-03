Incidenti nella notte, tre persone finiscono in ospedale

Nottata tra giovedì e venerdì segnata dagli incidenti stradali sulle strade lecchesi. Nel giro di mezz'ora due gravi sinistri si sono verificati a distanza di pochi chilometri, impegnando le forze di soccorso.

Il primo è avvenuto a Olgiate Molgora, in via Como, intorno a mezzanotte e mezza: nel violento scontro tra due auto sono rimaste ferite due persone, un uomo di 35 anni e una donna di 54. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce rossa di Casatenovo e della Croce Verde di Bosisio, oltre a un'automedica. I due occupanti sono stati trasportati all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo. Rilievi affidati alla Polizia stradale, sul posto anche i Vigili del fuoco per rimuovere i mezzi ed estrarre uno degli occupanti, rimasto incastrato nell'abitacolo.

Poco più tardi, un veicolo si è ribaltato sulla Provinciale 72 all'altezza di Airuno, finendo in un campo a margine della carreggiata. I volontari del Soccorso di Calolziocorte hanno prestato le cure del caso a un ragazzo di 21 anni, trasportato in codice giallo al Mandic di Merate. Anche in questo caso sono intervenuti i Vigili del fuoco.