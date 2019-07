Notte fra sabato e domenica, fioccano gli incidenti nel Lecchese

Numerosi incidenti stradali, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, si sono registrati nella notte fra sabato e domenica sulle strade del Lecchese.

Intorno alle 20 un sinistro fra due auto a Perledo, in Via per Esino, ha provocato lievi ferite a un uomo di 42 anni, una donna di 43 e un uomo di 52. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del Soccorso Bellanese.

Uno scontro fra due veicoli in Via Giotto a Lomagna, alle 23.30, ha reso necessario un vasto dispiegamento di mezzi con le ambulanze della Croce rossa di Merate, dalla Croce rossa di Casatenovo e dei Volontari di Vimercate, con l'appoggio di un'auto infermieristica. Due anche i mezzi dei Vigli del fuoco. Quattro persone sono rimaste coinvolte e trasportate in ospedale, tre al San Gerardo di Monza e una al Mandic. Fortunatamente, nessuna seria conseguenza per loro.

A Merate, alle 2, caduta da bici di un 23enne: i volontari della Croce Bianca di Merate lo hanno condotto al Mandic in codice verde. Intorno alle 4 a Lecco, in Via ai Poggi, un'auto è finita contro un ostacolo e ha reso necessario l'intervento dell'ambulanza (della Croce rossa di Lecco), dei Vigili del fuoco e della Polizia. Coinvolti una donna di 19 anni e un uomo di 28, trasferiti al Manzoni in codice giallo.