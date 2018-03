Introbio, scontro tra due auto in via Sceregalli: un automobilista finisce in ospedale

E' stata trasportata all'ospedale "Manzoni" in codice giallo l'uomo di 31 anni coinvolta in maniera più grave nel sinistro avvenuto poco dopo le ore 22 di venerdì 9 marzo in via Sceregalli, a Introbio, a due passi dall'incrocio con la Strada Provinciale 62. Coinvolta anche un'altra persona, in maniera meno grave, di 48 anni.

Per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta sul posto, due autovetture si sono scontrate in quella zona, facendo anche temere il peggio: allertati da una chiamata al numero unico per le emergenze civiche (112), i soccorsi si sono portati nella località in codice rosso; sul posto un'ambulanza del Soccorso di Introbio e i Vigili del Fuoco. L'emergenza è fortunatamente rientrata: l'uomo è stato portato al nosocomio in codice giallo.